Suolistosyöpää sairastanut Jucci Hellström kertoo avoimesti raskaasta vuodestaan: "Se, että pystyn istumaan tällä hetkellä, on iso juttu"

Personal trainer ja Scandinavian Hunks -tanssiryhmästä tunnettu José "Jucci" Hellström vietti hiljattain lokakuun alussa syntymäpäiviään. Hän ajatteli alkuun, ettei aio juhlia niitä. Kunnes joku sanoi, että ehkä olisi kuitenkin syytä juhlia.

– Silloin alkoi miettiä, että kyllä minun pitäisi juhlia sitä, että kaikki on näin hyvin, kuin on tällä hetkellä.

Vuoden 2022 syyskuussa Hellström sai tietää sairastavansa suolistosyöpää. Kulunut vuosi on ollut raskas. Tällä hetkellä asiat ovat hyvin, sillä syövästä ei ole nyt merkkejä.

Siitä huolimatta Hellström haluaa pysyä mielessään varovaisena.

– Jotenkin olen kuitenkin vähän tällainen taikauskoinen. Tuntuu, että on vielä kesken. Kuitenkin, vaikka on syöpävapaa nyt, niin siellä on kuitenkin semmoinen tieto siitä, että se uusiutumismahdollisuus on. Siellä on semmoinen pelko koko ajan tietenkin, että tuleeko se uudelleen. Niin siinä ei oikein yli-iloitse vielä, niin sanotusti.

Tässä hetkessä Hellströmillä on kuitenkin paljon asioita, mistä hän on kiitollinen. Se, miten paljon paremmin hän voi nyt, kuin puoli vuotta sitten leikkauksensa jälkeen, on yksi valtava voitto. Peräsuolileikkauksen jälkeen Hellströmille tuli kivulias fisteli, kun leikkaushaava vuoti.

– Se, että pystyn istumaan tällä hetkellä, se on niin iso juttu. Se oli aika rankka kokemus, että meni viisi kuukautta, kun ei pystynyt istumaan ollenkaan. Se oli aikamoinen kokemus.

– Suoraan sanoen jouduin käyttämään siteitä ja ihan vaippoja viisi kuukautta. Ei pystynyt istumaan, ja lonkkien takia seisominenkin oli vaikeaa, niin makasin eniten. Se, että pystyn tällä tavalla istumaan, niin siihen nähden kaikki pienet ongelmat jäävät kyllä aika nopeasti pois.

Ennen sairastumistaan Hellström ajatteli syövän olevan kenties pahinta, mitä voisi tapahtua. Kun diagnoosi omasta sairaudesta tuli, oli shokki kova. Ensimmäisenä mielen valtasi kuolemanpelko.

Sen jälkeen oli hyväksyttävä se, ettei asiaa pysty itse poistamaan.

– Sitten vaan pistät elämäsi muiden käteen ja toivot, että joku pystyy tekemään asialle jotain.

Leikkauksen jälkeen Hellströmin mieli kävi ylikierroksilla. Hän kertoo muun muassa hakeneensa vimmalla tietoa ruokien lisäaineista eli e-koodeista.

– Huomasi tietenkin, että jos näin ajattelen, en voi syödä mitään. Muutan landelle ja rupean kalastamaan ja metsästämään siellä.

– Pikkuhiljaa olen sitten antanut sen elämän tulla ja alkanut nauttia enemmän normaalisti.

Täysin normaaliin ei Hellström kertomansa mukaan tule koskaan enää palaamaan. Syöpä on ajatuksissa usein, ja Hellström on myös hyvin huolissaan siitä, kuinka nopealla tahdilla syöpäsairaudet yleistyvät Suomessa, kaikenikäisten keskuudessa.

Kuitenkin taustalla on aina sykkinyt positiivisuus. Siitä hän haluaa kiittää erityisesti ystäväänsä ja kollegaansa Jani Kokkia, joka niin ikään on sairastanut syövän ja jonka tuki on ollut Hellströmille sairauden aikana korvaamatonta.

– Hänellä oli yksi kommentti, jonka hän sanoi silloin, kun tämä tuli. Hän sanoi, että: "tässä on aikamoinen savotta edessä, mutta kyllä Jucci tästä selviää". Tämä oli sellainen lause, mikä tänä koko aikana on pysynyt mukana. Kun siitä pienestä kuolemanpelosta pääsi eteenpäin, niin sen jälkeen olen uskonut ihan täysin, että kyllä tästä selvitään ja mennään eteenpäin.

Suurin voimavara sairauden aikana on löytynyt muutenkin laajasta ystäväpiiristä, jotka pitivät huolta ja kannattelivat Hellströmiä, kun hänellä itsellään ei ollut voimia.

– En ollut hetkeäkään yksin. Vaikka olisin halunnutkin olla, niin he tulisivat väkisin sairaalaan ja joka paikkaan. Kaverit tulivat luokseni, veivät kävelylle, yksi kaveri raahasi minua perässä kun olin viiden minuutin kuluttua niin loppu. Tai hakivat autolla, veivät ajelulle.

– Ne olivat tosi tärkeitä juttuja minulle.

Jucci Hellström nähdään sunnuntaina 29. lokakuuta Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman Roosa Nauha -teemalähetyksessä.

Yllä olevalla videolla Jucci Hellström kertoo millaisia tunteita on käynyt läpi vuoden aikana ja mitkä ovat nyt hänen elämänsä suurimmat voimavarat.