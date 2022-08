Terveydenhuollon kriisi kärjistyy – hoitajat lähtevät alalta, päivystysruuhkat pahenevat ja nuoria lääkäreitä uhkaa loppuunpalaminen

– Terveyskeskustyössä potilaat ovat lääkärin vastuulla, jolloin moni lääkäri päätyy tekemään ylitöitä. Päivystyksessä on se hyvä puoli, että seuraava vuoro ottaa vastuun. Monesti kuitenkin tilanne on hankala, niin mieluummin toista jäädään auttamaan, jotta se olisi kaikille inhimillistä. Mutta siinä venyttää oman jaksamisen rajoja.

Metsälä kuitenkin toteaa, että työstä on myös mahdollista selviytyä työajan puitteissa.

– Loppuun palaminen on monella lähellä. Valitettavan moni kollega on joutunut olemaan poissa töistä oman jaksamisen takia.

Kestää jopa vuorokausia, että potilas pääsee oikeanlaiseen hoitoon

Monet hoitajat ovat nostaneet esille, ettei kaikkia vaaratilanteita kirjata ylös. Oma jaksaminen on koetuksella niin, että potilasturvallisuuden pelätään vaarantuvan. Julkisessa keskustelussa korostuvat hoitajien kokema kiire ja työn rankkuus. Palkkaa ja parempia työoloja on vaadittu työn ja alan koulutuksen vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi.

– Yksi asia jonka tunnistan ja jota tulisi kehittää, on, että hoitohenkilökunta tekee sellaista hoitotyötä, joka ei välttämättä ole ollut siinä yksikössä olemassa olevaa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Marja Renholm.

Valviran mukaan tänä vuonna ammattioikeudet on omasta pyynnöstä poistettu 364 hoitajalta. Kaksi vuotta sitten vastaavia pyyntöjä oli 20. Hoitajakatoa selittävät työmarkkinariita, mutta myös syvemmällä terveydenhuollossa kytevät ongelmat.

– Yksi ratkaisun siemen mielestäni on se, että monia tehtävänkuvia on lakkautettu ja on tehty tehtävänsiirtoa. Hoitajat tekevät esimerkiksi paljon enemmän avustavia töitä.