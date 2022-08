HUS:n päivystyksessä joutuu odottamaan jopa vuorokausia – johtaja: "Potilaat tulevat tänne, kun he eivät saa muualta apua"

– Meillehän pääsee sisään ihan heti. Kriittisesti sairaat potilaat hoidetaan aivan yhtä nopeasti kuin aina ennenkin ja erittäin laadukkaasti. Ongelma on päivystyksen takaovella. Siellä on jonoa, kun odotetaan vuorokausia pääsyä osastohoitoon, Castrén kertoo.

– Tämä on koko järjestelmän ongelma, mikä kulminoituu valitettavasti siihen, että päivystyksessä on aina ovet auki, niin potilaat tulevat silloin sinne, kun he eivät saa muualta apua, hän jatkaa.

Kaikki vaivat ei kuulu päivystykseen

– Vaaratilanteita on varmasti ollut ja osa niistä on varmasti johtunut siitä, että on liian vähän henkilökuntaa, kun meillähän on paljon enemmän potilaita kuin päivystyksessä kuuluisi olla, Castrén kertoo.