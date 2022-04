Sairaanhoitaja Tico rakastaa työtään, mutta on valmis irtisanoutumaan: "Luottamus on muserrettu"

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ilmoittivat eilen alkavansa valmistella joukkoirtisanoutumista , koska niiden mielestä valmistelussa oleva potilasturvallisuuslaki vei hoitajien lakko-oikeuden ja siksi tarvitaan järeämpiä työtaistelutoimia. Hoitajat aloittivat tänään ylityö- ja vuoronvaihtokiellon , joka on voimassa toistaiseksi.

"Jono kulkee poispäin työpaikoilta"

Svartin mukaan sairaanhoitojärjestelmä on jo pitkään perustunut hoitajien venymiseen, ja useissa yksiköissä on vanhastaan on kamppailtu henkilöstön riittävyyden eli hoitajapulan kanssa. Jos joukkoirtisanoutumisiin päädytään, ongelmat vain pahenevat.