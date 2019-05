Tervetuloa 2010-luvulle – etsintäkuulutettu antautuu poliisille, jos pidätyskuva saa tarpeeksi tykkäyksiä somessa

Connecticutin osavaltion poliisi on etsintäkuuluttanut Jose Simms -nimisen miehen. Simmsistä, 29, on tehty seitsemän pidätysmääräystä ja miestä etsitään, koska hän ei saapunut oikeuskäsittelyyn, kertoo aiheesta uutisoinut brittimedia The Guardian.