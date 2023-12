Terrorismin uhka on kasvanut Euroopassa – uskaltaako jouluna matkustaa?

Euroopan Unionin sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson varoitti viikko sitten, että Euroopassa on "valtava riski" terrorihyökkäykselle joulun tietämillä .

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan Euroopassa on tapahtunut terrorismin kohdalla selvästi "uutta liikehdintää" nimenomaan Lähi-idässä tapahtuneen eskalaation myötä. Terrorismi on hänen mukaansa todellinen uhka, joka on otettava vakavasti.