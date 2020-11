Terrorismin tutkija pitää Wienin iskujen tekotapaa yllättävänä ja osoituksena sotilaallisesta osaamisesta: "On vielä aikaista sanoa, millainen aallonharja tästä syntyy"

Alkuvuonna jihadistisilta terrori-iskuilta vältyttiin, mutta nyt parin kuukauden aikana niitä on nähty useampia.

Viime viikolla kolme ihmistä kuoli puukotuksessa Nizzassa, Ranskassa. Vain vajaata kahta viikkoa aiemmin historianopettaja mestattiin Pariisissa. Miksi iskuja on ollut useita lyhyen ajan sisällä?

Aseistautuminen viittaa sotilaskoulutukseen

Se vaatii Parosen mukaan enemmän organisointia. Useiden erilaisten ampuma-aseiden käyttö viittaa hänen mukaansa siihen, että hyökkääjillä on ollut sotilaallista kokemusta tai koulutusta.

Tänä vuonna aiemmissa iskuissa on käytetty puukkoja tai sen kaltaisia välineitä. Aiempina vuosina on myös nähty iskuja, joissa on ajettu ajoneuvoilla väkijoukkoon. Ne vaativat matalampaa osaamista.