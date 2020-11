Britannia: Uhka terrori-iskulle on nyt erittäin korkea – suomalaistutkija uskoo, että pieniä terrori-iskuja tapahtunee Euroopassa jatkossakin

Arviota on päivitettävä, jos iskujen koko alkaa kasvaa tai iskut muuttuvat aiempaa monimutkaisemmiksi.

Itävallan iskussa kuolleen hyökkääjän on kerrottu ihailleen äärijärjestö Isisiä. Hän oli yrittänyt matkustaa Syyriaan ja liittyä siellä Isisin riveihin. Mies oli tuomittu tämän vuoksi viime vuoden huhtikuussa vankeuteen, mutta hän oli päässyt etuajassa vapaaksi.Tiistai-iltapäivään mennessä Itävallan poliisi oli ottanut kiinni yhteensä 14 ihmistä terrori-iskuun liittyen.

Iskun taustat vielä paljastumatta

Odottamaton kohde?

Itävaltaa voi pitää hieman odottamattomana kohteena terrori-iskulle, koska maassa ei ole juurikaan tapahtunut iskuja. Malkki kuitenkin huomauttaa, että Itävallassa on ollut suhteellisen vahvoja jihadistisia verkostoja, joiden juuret kulkeutuvat osin 1990-luvun Jugoslavian sotaan.

– Itävallassa on ollut näiden entisen Jugoslavian alueella toimineiden verkostojen tukiverkostoja. Vaikka siellä ei ole tapahtunut iskuja, niin jihadistisilla verkostoilla on ollut vahvaa presenssiä.Lisäksi Malkki sanoo, että Itävallasta on lähtenyt väkilukuun suhteutettuna merkittävä määrä ihmisiä vierastaistelijoiksi Syyriaan ja Irakiin.