Terrori-iskut vähenivät korona-aikana, mutta samalla yhä useammat ja nuoremmat radikalisoituvat netissä: "Tärkeintä on saada ihminen irti väkivaltaisesta ajattelusta"

Exit-toiminnan tavoitteena on lisätä yleistä turvallisuutta. Hankkeen tärkein tavoite on auttaa ihmistä väkivallattomaan ja rikoksettomaan elämään.

– Joukossa on naisia ja miehiä ympäri Suomea. He ovat eri-ikäisiä. Heidän keski-ikänsä on yli 30 vuotta, mutta nuorimmat ovat vielä alaikäisiä. He ovat myös eri elämäntilanteissa. Osa on siviilissä, osalla on ollut vankeustuomioita, Exit-hankkeen projektipäällikkö Oussama Yousfi kertoo.