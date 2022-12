Miten vaikeaa on päästä irti rikollisjengistä? Irtautujilla on yleensä aina yksi yhteinen motiivi: "Veljeys, yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus ei ollutkaan totta"

Apua uuden identiteetin rakentamiseen

Paljon onnistumisia

Myös poliisin Exit-toiminta auttaa rikollisia irti vanhasta elämästä. Exitissä on autettu jo "kaksinumeroista määrää" irtautujia ja onnistumisia on paljon.

Eri motiiveja

Irtautujilla on yleensä useita eri motiiveja päästä irti rikollisesta elämästä. Perhe ja ikääntyminen vaikuttavat monen irtautujan taustalla motivaattorina. Yleensä yhdistävä tekijä jengiläisillä on kuitenkin pettymys jengiveljeyteen.

– Heillä on kokemus siitä, että veljeys, yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus ei ollutkaan totta. Käytännössä kaikilla irtautujilla on yhtenä motiivina se, kun fasadi on pudonnut ja he huomaavat, että jengielämä onkin itsekkyyttä, muiden pettämistä, huijaamista ja ahneutta, Peltovuoma kertoo.