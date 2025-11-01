Naisleijonien päävalmentajaksi yllättäen hypännyt Tero Lehterä myöntää empineensä aluksi eteensä auennutta työtarjousta.

Suomen jääkiekkoliitto tiedotti toukokuussa, että Tero Lehterä korvaa Naisleijonien päävalmentajan paikalta potkut saaneen Juuso Toivolan. Uutinen tuli monille suurena yllätyksenä.

Myös Lehterä itse yllättyi eteensä avautuneesta työtarjouksesta. Lehterä myöntää, että joutui harkitsemaan asiaa muutaman päivän.

– Alkuun kyllä täytyy sanoa, että vastaus oli varmaan vähään sellainen "hmm, njaa", Lehterä myöntää MTV Urheilulle.

Pohtiessaan sitä, ottaako Lehterä Naisleijonat-pestin vastaan vai ei, turvautui Lehterä tuttuun ja turvalliseen tapaan. Hän nimittäin rustasi paperille valmennuspestin plussia ja miinuksia – ja tarttui puhelimeen.

– Sieltä löytyikin sitten paljon plussia. Mun oli pakko soittaa tyttärelleni, joka on ollut cheerleadingin maajoukkueessa mukana ja vähän selvittää, mitkä voisivat olla mahdolliset sudenkuopat, Lehterä sanoo.