Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue sai tylyn oppitunnin perjantaina pelatussa viimeisessä ottelussaan ennen helmikuun olympiaturnausta, kun Tshekki jyräsi Naisleijonat Hämeenlinnassa peräti 5–0.
Tshekki johti ottelua avauserän jälkeen kahdella maalilla ja iski kolmannessa erässä kolme osumaa lisää. Tappion myötä Suomi jäi EHT-kotiturnauksessaan viimeiselle sijalle.
Suomi pelasi turnauksessa ilman PWHL-pelaajiaan, mutta Tshekin kokoonpanossa oli useita nimiä Pohjois-Amerikan ammattilaisliigasta. Naisleijonien päävalmentaja Tero Lehterä oli TV5:n haastattelussa kohtuullisen tyytyväinen pelaajiensa otteisiin, vaikka tappiotulos olikin tyly.
– Tämä turnaus antoi juuri sitä, mitä lähdimme hakemaan, Lehterä sanoi.
Suomi voitti turnauksen avauspelissään torstaina Ruotsin 3–2. Toinen ottelu Sveitsiä vastaan toi 3–4-tappion, kun käkikellomaa sivalsi voittomaalin viimeisellä peliminuutilla.
Naisleijonat oli ylipäätään voittanut kauden ensimmäiset seitsemän otteluaan ennen Sveitsi-tappiota. Nyt tuli toinen tappio tuubiin.
Naisleijonat pelaa helmikuussa Milanon olympiaturnauksen A-lohkossa Kanadan, Yhdysvaltojen, Tshekin ja Sveitsin kanssa. Kaikki joukkueet pääsevät lohkosta puolivälieriin.