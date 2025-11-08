Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue voitti lauantaina EHT-turnauksen Ruotsissa puhtaalla pelillä. Kaikki kolme otteluaan voittanut Suomi kukisti Ängelholmissa Ruotsin jatkoajalla 2–1.
Voittomaalin teki ajassa 60.52 Elisa Holopainen. Varsinaisella peliajalla suomalaisista tolppien väliin osui Emma Nuutinen.
Ruotsi johti ottelua Mira Hallinin ennen toisen erän puoliväliä tekemällä maalilla. Nuutisen tärkeä 1–1-tasoitus syntyi vajaat viisi minuuttia myöhemmin.
Suomen hallinnasta kertovat torjuntatilastot: Ruotsin Ebba Svensson Träffille kertyi torjuntoja 27, vastapäädyssä Sanni Aholalle 17.
Tero Lehterän valmentama Naisleijonat on voittanut kauden kaikki kuusi EHT-peliään. Viime kauden jälkeen päävalmentajuuteen tarttunut Lehterä on tuonut Suomen otteisiin ryhtiä.