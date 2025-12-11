Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue kärsi kauden ensimmäisen tappionsa dramaattisella tavalla Sveitsiä vastaan.

Sveitsi löi Suomen 4–3 viimeisen minuutin voittomaalilla Lahdessa pelatussa EHT-ottelussa. Jenna Suokon syöttö keskialueella päätyi suoraan Sveitsin Alina Müllerille, joka karkasi puolittain läpi ja lämäsi ratkaisun ajassa 59.09.

Naisleijonien maalit ottelussa iskivät Sanni Vanhanen, Krista Parkkonen ja ylivoimalla osunut Jenniina Nylund.

Suomi oli eilen päihittänyt turnauksen avausottelussaan Ruotsin 3–2.

Tero Lehterän komentoon täksi kaudeksi siirtynyt Suomi oli ennen tätä matsia voittanut kaikki seitsemän aiempaa EHT-matsiaan.