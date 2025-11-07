Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue jatkoi perjantaina voittoisalla tiellä EHT-turnauksessa Ruotsissa. Naisleijonat kukisti Ängelholmissa toisessa ottelussaan Tshekin 4–1.
Hyökkääjä Emma Nuutinen kunnostautui kahdella maalillaan. Hän osui avauserässä ja loppuhetkillä lauottuaan 4–1 vastustajan tyhjään pömpeliin.
Michelle Karvinen iski toisessa erässä voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman. Ida Kuoppala teki 3–1 Nuutisen tavoin tyhjään maaliin.
Suomen voittoa tukevat tilastot. Naisleijonien hallintaa kuvaavat maalivahtien torjunnat, sillä Suomen Sanni Aholalle niitä kertyi 12 ja vastapäädyssä Tshekin Klara Peslarovalle 27.
Molemmat ottelunsa Sveitsiä ja Tshekkiä vastaan voittanut Naisleijonat päättää turnauksen lauantaina Ruotsia vastaan.