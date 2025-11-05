Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue jatkoi syyskauttaan voitokkaasti, kun kauden toinen EHT-turnaus alkoi Ruotsin Ängelholmissa keskiviikkona ottelulla Sveitsiä vastaan. Tiukille Naisleijonat kuitenkin joutui, sillä Sveitsi kaatui vain 2–1.
Suomen vei 1–0-johtoon toisessa erässä Viivi Vainikka. Elokuun lopulla kotiturnauksessaan Suomelle 0–5 hävinnyt Sveitsi tuli tasoihin kolmannen erän viidennellä minuutilla Naemi Herzigin maalilla, mutta Susanna Tapanin ylivoimamaali reilut kolme minuuttia myöhemmin riitti lopulta Suomelle voittoon.
Suomi voitti elokuussa Sveitsissä Sveitsin ohella myös Tshekin ja Ruotsin. Ängelholmin turnauksessa Naisleijonat kohtaa perjantaina Tshekin ja lauantaina Ruotsin.