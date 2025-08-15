Tero Lehterä oikoo uutisointia: "Minä en ihan oikeasti ole"

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Tero Lehterä korostaa, ettei hän ole pystynyt antamaan lähtöpasseja henkiselle valmentajalle Leena Huoviselle.

Yle uutisoi päävalmentaja Tero Lehterän tehneen "kovan päätöksen" ja "merkittävän muutoksen" Naisleijonien taustatiimiin. Naisleijonien olympiaprojektissa vuodesta 2022 työskennelleen henkisen valmentajan Leena Huovisen työ ei enää jatku.

Huovinen kertoi Ylelle keskustelleensa asiasta Lehterän kanssa. Hän vahvisti työnsä Naisleijonissa päättyneen.

MTV Urheilun kanssa puhuessaan Lehterä oikoi uutisointia.

– Minä en ihan oikeasti ole missään päättävässä elimessä Olympiakomiteassa enkä Jääkiekkoliitossa, että pystyisin irtisanomaan tai myöskään palkkaamaan ketään sinne, hän sanoi.

Ylen uutista on sittemmin myös siteerattu siten, että Lehterä olisi antanut lähtöpassit. Naisleijonien uudeksi päävalmentajaksi toukokuussa nimetty mies kuitenkin sanoi jo Ylelle, että päätös Huovisen siirtämisestä sivuun oli Jääkiekkoliiton ja hän itse voi esittää vain toivomuksia.

– Joukkueen kokoa taustaryhmä huomioiden on pienennetty, ja meidän oli mietittävä, mistä leikataan. Nyt päädyttiin tällaiseen ratkaisuun. Mitä henkiseen valmennukseen tulee, en näe optimaaliseksi, että yksi henkilö olisi sellaisesta vastuussa näin suuren urheilijajoukon osalta. Arvelen, että merkittävällä määrällä pelaajista on jo tällä sektorilla se oma luottoihminen, Lehterä niin ikään kommentoi Ylelle.

Leena Huovinen tunnetaan myös kisapappina. Hän on toiminut kyseisessä roolissa Suomen olympiajoukkueessa kaikissa kesä- ja talvikisoissa vuodesta 2004 lähtien. On kuitenkin epävarmaa, onko hän kisapappina enää Milano-Cortinan olympialaisissa tulevana talvena.