Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen pitkäaikainen hyökkääjätähti Michelle Karvinen jatkaa uraansa Pohjois-Amerikan ammattilaisliigassa PWHL:ssä.
Liigan tulokasjoukkue Vancouver kertoi tehneensä Karvisen kanssa yhden vuoden sopimuksen. Vancouver varasi 35-vuotiaan Karvisen viime kesän PWHL-varaustilaisuudessa seitsemäntenä pelaajana.
– Vancouver, teit olympiaunelmastani totta vuoden 2010 olympiakisoissa. Tänään unelmani on jälleen toteutunut. Pienenä jääkiekkoilevana tyttönä saatoin vain unelmoida tällaisesta hetkestä, pelaamisesta naisten ammattilaisliigassa, Karvinen sanoi tiedotteessa.
Tanskalaissyntyinen Karvinen on pelannut valtaosan urastaan Ruotsin kiekkoliigassa. Hyökkääjä on saavuttanut maajoukkueessa kolme olympiamitalia ja kahdeksan MM-mitalia.
PWHL:n runkosarja alkaa 21. marraskuuta. Karvisen lisäksi suomalaisväriä liigaan tuovat Bostonin hyökkääjä Susanna Tapani, Ottawan puolustaja Ronja Savolainen sekä PWHL-debyyttiään Ottawassa odottava maalivahti Sanni Ahola.