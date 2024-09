Jukka Jalosen suunnitelmalle tyrmäys – Suomen Jääkiekkoliitto esti luottomiehen pestin: "Olisin lähtenyt"

– Olisin liittynyt (Italian valmennustiimiin), mutta en saanut työnantajaltani lupaa lähteä. Homma on sillä selvä, Lehtonen sanoo MTV Urheilulle.

Lehtosen työnantaja on Suomen Jääkiekkoliitto. Hän toimii maalivahtipelin kehityspäällikkönä, vastuualueinaan Liiga, Mestis ja U20-sarja.

– He tekivät päätöksen ja siihen on tyytyminen. Olisin lähtenyt, vastasinkin Jukalle, että mielelläni lähden. Totta kai se vähän harmittaa. Ymmärrän sen, että työnantaja teki tuollaisen ratkaisun. Asioilla on aina kaksi puolta.