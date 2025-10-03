Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja sen jäsenliitot ehdottavat alipalkkauksen kriminalisointia ja muun muassa kanneoikeutta ammattiliitoille työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi.
SAK kertoi ehdotuksestaan tänään tiedotustilaisuudessa Helsingissä.
Ehdotuksena alipalkkauksen kriminalisoinnista säädettäisiin niin kutsutun Norjan mallin mukaisesti, jolloin palkan tai sen osien maksamatta jättäminen olisi rikos.
Asia on ollut pinnalla sen jälkeen, kun STT kirjoitti Turun telakan ongelmista viime viikolla sekä toimittaja Paavo Teittisen maanantaina julkaistun Pitkä vuoro -kirjan myötä.