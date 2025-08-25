Venäläistähti sekosi US Openissa ja ärjyi tuomarille – "Hänellä ei tulisi olla tätä työtä"

Tenniksen maailmanlistalla sijalla 13 olevan Daniil Medvedevin urakka Yhdysvaltain avoimissa katkesi jo avauskierrokselle ranskalaista Benjamin Bonzia (ATP 51) vastaan. Venäläinen menetti ottelun jälkeen hermonsa tyystin.

Bonzilla oli käsissään ottelupallo, kun tämä johti kamppailua 6–3, 7–5, 5–4. Ensimmäisen hän hukkasi, jonka jälkeen kentän laidalla ollut valokuvaaja kuitenkin käveli kentälle luullen ottelun päättyneen. Myöhemmin USA Today kertoi, että valokuvaajan akkreditointi turnaukseen oli evätty.

Tilanteesta seuranneen viivästymisen vuoksi tuomari Greg Allensworth päätti, että Bonzi saa uusia ensimmäisen ottelupallonsa.

Aina räjähdysherkkä Medvedev sätti tuomaria päätöksestä ja pyysi yleisöä osoittamaan niin ikään tyytymättömyyttään. Medvedev väitti Allensworthin haluavan kotiin, koska "tälle maksetaan ottelun perusteella, eikä tehtyjen tuntien mukaan".

– Reilly Opelka oli oikeassa! Mitä hän sanoi? Medvedevin kuultiin ärjyvän kameralle.

Viittaus liittyi Opelkan helmikuussa lausumiin sanoihin Dallasin avoimen tennisturnauksen yhteydessä, kun Allensworth oli rankaissut Opelkaa katsojalle kiroilemisesta.

– Hänellä (Allensworthilla) ei tulisi olla tätä työtä tai hänen tulisi olla syrjässä noin neljä viikkoa ja oppia ehkä asia tai kaksi, Opelka puhisi tuolloin.

Bonzi odotti vuoroaan yleisön vaatiessa äänekkäästi tuomarilta päätöksen perumista. Allensworth ei onnistunut vaientamaan yleisöä samalla kun Bonzi tiedusteli, minkä vuoksi Medvedev ei saanut aikarangaistusta yleisön lietsomisesta.

Lopulta kuuden minuutin viivästyksen jälkeen ottelu pääsi jatkumaan ja päättyi syöttönsä uusimaan päässeen Bonzin voittoon. Tämän jälkeen tappiota pureskellut Medvedev palasteli mailaansa päreiksi pitkään ja hartaasti.