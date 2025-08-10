Jenkki-ikonilta venäläisiä puolustava ulostulo – vastaus Ukrainasta ei jättänyt mitään epäselväksi

Yhdysvaltalainen tennisikoni John Isner haluaa venäläispelaajille maatunnukset takaisin. Entinen ukrainalaistähti Serhi Stahovskyi antoi vastauksensa.
– Voisivatko venäläiset tennispelaajat saada lippunsa takaisin? Tämä on nyt vähän naurettavaa.
Näin kirjoitti entinen tenniksen maailmanhuippu, hurjasyöttöinen 208-senttinen yhdysvaltalainen John Isner X:ssä perjantaina.
Venäläiset ovat pelanneet ilman maatunnuksia maan Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana.
Entinen ukrainalaispelaaja Serhi Stahovskyi muistutti Isneriä siitä, missä mennään.
– Hyvä John Isner, haluaisin kutsua sinut Ukrainaan. Viikon täällä vietettyäsi voit kertoa minulle, ansaitsevatko urheilijat lippunsa takaisin vai eivät. Yksikään puolustamistasi pelaajista ei ole ilmaissut katumusta tai edes tuominnut hyökkäystä Ukrainaan, Stahovskyi kommentoi.
Hän julkaisi Instagramissa videon, joka näyttää Ukrainan pääkaupungin Kiovan viimeaikaisia tuhoja.
– Ehkä tämä virkistää muistiasi. Näkemäsi kuvat tapahtuivat maassamme viime viikolla.
Serhi Stahovskyi kuvattuna sotilasharjoituksissa Kiovan alueella toukokuussa 2024.2024 Global Images Ukraine
Stahovskyi ylsi kaksinpelin maailmanlistalla parhaimmillaan 31:nneksi, Isner kahdeksanneksi.