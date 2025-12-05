Venäläinen tennistähti Anastasija Potapova on saanut Itävallan kansalaisuuden.

24-vuotias Potapova on parhaillaan tenniksen maailmanlistan sijalla 51.

– Voin ilahtuneena kertoa teille kaikille, että kansalaisuushakemukseni on hyväksytty Itävallan hallituksessa, Potapova kertoi torstaina sosiaalisen median kanavissaan.

– Ilmoitan ylpeydellä, että aloitan vuoden 2026 alusta edustamaan uutta kotimaatani Itävaltaa ammattilaisurallani.

Potapova sai vuonna 2023 WTA-liitolta varoituksen pidettyään jalkapalloseura Spartak Moskovan t-paitaa ennen Indian Wellsin turnauksen otteluaan.

Useat venäläiset pelaajat ovat viime vuosina vaihtaneet kansalaisuutta, vaikka tennis on koko ajan sallinut maan urheilijoiden osallistua kiertueille neutraalilla statuksella.

Potapovan lisäksi Darja Kasatkina (Australia), Varvara Gratshjova (Ranska), Elina Avanesjan (Armenia), Marija Timofejeva (Uzbekistan) ja Natela Dzalamidze (Georgia) ovat vaihtaneet kansalaisuutta sen jälkeen, kun Venäjä suljettiin vuonna 2022 pitkälti ulos kansainvälisestä urheilusta Ukrainassa aloittamiensa sotatoimien takia.