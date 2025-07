Jättiyllätys Wimbledonissa mureni surullisella tavalla

Tenniksen kaksinpelin maailmanlistan ykkösmies Jannik Sinner eteni myöhään maanantaina puolivälieriin Wimbledonissa, vaikkei sitä pelisuorituksillaan ehtinyt ansaita.

Grigor Dimitrov johti ottelua erin 2–0, mutta loukkaantui eikä pystynyt jatkamaan.

– En koe tätä voittona ollenkaan. Tämä on vain ikävä tilanne kaikille, Sinner sanoi kenttähaastattelussa.

Ilmeisesti ylävartalovammasta kärsinyt Dimitrov voitti kaksi ensimmäistä erää luvuin 6–3, 7–5, mutta kesken kolmannen erän hänen oli pidettävä lääkinnällinen tauko.

Dimitrov käveli huoltojoukkojen kanssa hetkeksi pukusuojiin ja palasi itkuisena kentälle vain kätelläkseen Sinneriä voitosta. Dimitrov on joutunut vetäytymään neljästä edellisestä grand slamista.

– Hän on kipuillut loukkaantumisten kanssa grand slameissa todella paljon, joten tämän näkeminen on erittäin vaikeaa. Me kaikki näimme hänen reaktiostaan, kuinka paljon tämä laji hänelle merkitsee. Hän on yksi eniten töitä kiertueella tekevistä pelaajista, Sinner harmitteli pettyneenä.

Bulgarialainen Dimitrov on ainoa pelaaja, joka on onnistunut viemään eriä italialaiselta Sinneriltä koko turnauksen aikana.

– Hän on uskomaton pelaaja ja lisäksi hyvä ystäväni. Kiitos kaikille, että tulitte tänne, mutta tämä ei todellakaan ole se päätös, mitä halusimme nähdä. Todella surullista, Sinner sanoi.

Sinner kohtaa puolivälierissä Yhdysvaltojen Ben Sheltonin.