Temptation Islandilla rakastuneet Eetu ja Essi laativat suhteelleen yhden tärkeän säännön: "Siitä pidämme kiinni"

– Eetun kanssa on vain helppo olla ja keskutella. Olen joutunut aikaisemmissa suhteissani pitämään vähän roolia yllä ja miettimään, mitä kehtaan tehdä tai sanoa. Eetun kanssa ei koskaan tarvitse esittää mitään, Essi kertoo MTV Uutisille.

Myös Eetu on samalla linjalla Essin kanssa.

– Ihastuin Essin luonteeseen ja siihen miten helppoa asioista on puhua. Puhun hänelle ihan kaiken enkä säästele yhtään, Eetu iloitsee.

Romantiikkaa suhteesta ei puutu, sillä Essin mukaan Eetu on täynnä romanttisia yllätyksiä.

Parisuhteisiin kuuluu usein myös riitely, ja niin on myös Eetun ja Essin kohdalla. Riitelyyn liittyen pariskunta on laatinut kuitenkin yhden tärkeän säännön, josta he eivät jousta.