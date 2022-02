Temppari-Eetun ja Essin suhde alkoi pettämisestä – pariskunta saa edelleen järkyttäviä vihakommentteja: "Mennään henkilökohtaisuuksiin"

Temptation Island Suomi -ohjelma toi Eetulle ja Essille ennen kaikkea uuden rakkauden. Mukaan on mahtunut valitettavasti myös vihakommenttien kirjo.

Myös Essiä on moitittu rankasti ohjelman tiimoilta.

– Miten tuollainen voisi olla ok, että meille kirjoitetaan omasta toiminnastamme tappouhkauksia? Eiväthän tuollaisten kommenttien kirjoittajat toimi yhtään sen paremmin, Essi ihmettelee.

Pettämisestä Eetu ja Essi eivät ole ylpeitä, ja he kertovat pyytäneensä asiaa myös Julialta anteeksi.

Myös Essi on halunnut pyytää Julialta anteeksi. Hän ei ohjelmaan lähtiessään osannut ajatella, että voisi itse päätyä harrastamaan seksiä varatun miehen kanssa tv:ssä.

– Totta kai myös meistä on tuntunut pahalta katsoa jaksoja. Sitä on vaikeaa selittää, mutta tuntuu kuin katsoisi eri ihmistä. Kaikkia yksityiskohtia ei voi muistaa, joten omat sanomiset ovat joskus tulleet yllätyksenä. Myös ohjelman leikkaamisella on ollut vaikutusta asiaan.