Temppareista tutut tangokuningatar Pirita Niemenmaa ja Mika-kihlattu: Ero!

Temppareista tuttujen Piritan ja Mikan yhteinen taival puolisoina on tullut päätökseensä.

Temptation Island Suomi -ohjelman yhdenneltätoista tuotantokaudelta tutut tangokuningatar Pirita Niemenmaa ja hänen kihlattunsa Mika ovat eronneet. Pirita kertoo erouutisesta Instagramissa.

Pirita kirjoittaa julkaisussaan, että ero tapahtui jo kuukausi sitten, ja että hän ja Mika ovat halunneet sulatella päätöstään aluksi vain keskenään.

– Jos rakkaudesta ei pidä huolta se kuihtuu. Ehkä oikea rakkaus ei lopu koskaan, se voi muuttaa muotoaan. Ja me ollaan ne tyypit, joille kävi niin... Me unohdettiin itsemme, unohdettiin toisemme. Olen kuullut myös sanonnan, että sekin on rakkautta, että pystyy luovuttamaan, Pirita kirjoittaa julkaisussaan.

Pirita kertoo parilla olleen hyviä vuosia ja hienoja kokemuksia. Hän kuitenkin toteaa tekstissään, että välillä pitää pysähtyä ajattelemaan toista ja itseään.

– Itsekkyys on tietyllä tavalla tervettä rakkautta, hän kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Pirita kirjoittaa kauniisti ex-kihlatustaan. Hän kuvailee tämän olleen suuri tuki ja kannustaja, joka on aina uskonut häneen.

– Olet herkkä, kiltti ja teet aina kaiken toisen eteen ja paljon enemmänkin. Spontaani ja innokas tyyppi. Olen kiitollinen kaikista näistä vuosista. Mikään ei tule toivottavasti muuttumaan ja edelleen me yhdessä kuljetaan ja reissataan. Mutta uusin silmin matkaa kuljetaan! Olimme ystäviä ennen, olemme ystäviä nyt ja toivon, että pysymmekin ystävinä, Pirita kirjoittaa.



– Toivomme rauhaa, rakkautta ja ilman mitään draamaa, kun sitä ei tähän liity, hän päättää tekstinsä.