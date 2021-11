Nämä neljä pariskuntaa nähdään Temppareissa – mukana tuttu kasvo aiemmalta kaudelta

Tempparit kokee juhlakaudella myös uudistuksia. Parien ja sinkkujen kahdenkeskisiä treffejä on tällä kaudella luvassa huomattavasti aiempaa vähemmän ja sen sijaan ohjelmassa nähdään entistä enemmän sitä, mitä villoilla tapahtuu päivisin. Lisäksi sinkut ja varatut pääsevät viettämään entistä enemmän aikaa koko porukan yhteisten aktiviteettien merkeissä. Merkittävän muutoksen katsojat tulevat näkemään myös ohjelman ikonisella iltanuotioilla. Tällä kertaa kaikki videot katsotaan yhdessä siten, että kaikki varatut näkevät kaikkien videot. Lisäksi videoita katsellaan hieman erilaisessa tahdissa kuin aiemmin, jolloin myös juontaja Sami Kuronen pääsee käymään varattujen kanssa keskustelua videoiden sisällöstä aiempaa syvällisemmin.

Nämä neljä pariskuntaa nähdään ohjelmassa:

Siirin jääkiekkoharrastus on tuonut tullessaan paljon miespuolisia ystäviä. Jani puolestaan ei ole täysin vakuuttunut menevän Siirin iltaseuruevalinnoista, ja Siiri kokee Janin mustasukkaisuuden jarruttava tekijänä.

Temppareihin pariskunta lähtee hakemaan happihyppelyä arkeen, mutta rajat on säädetty tiukasti. Reissussa ei tule tehdä mitään, mitä Suomessakaan ei tekisi. Luottoa löytyy kuitenkin 100-prosenttisesti, ainakin siihen asti, kun mitään ei tapahdu.

Lähes vuoden seurustelleet Julia ja Eetu olivat toisilleen tutut jo ravintola-alan ammattikoulusta, mutta vasta Tinderissä match syntyi lopullisesti. Yhteiseen kotiin on jo hankittu koira ja tulevaisuuden suunnitelmiakin löytyy.

Julian ja Eetun suhde on rakkautta täynnä. Arjen tasapainoon kuuluu huumori, hauskuus ja kuohuvat tunteet. Elämä ei saa olla liian vakavaa. Toisinaan heillä on haasteita löytää sanoja puhuakseen suoraan ja pientä luottamuspulaakin on havaittu. Pari kokee toisensa tasapainottaviksi voimiksi, jotka tukevat toisiaan arjessa. Heillä kokataan taivaallista ruokaa ja elämän suunnitelmat kohtaavat hyvin.