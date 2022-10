Tässä ovat tulevan Temptation Island -kauden parit – houkutusten saarella nähdään Maajussille morsian -tähti

Leenu, 26, ja Arttu, 28, Lahti

Leenun ja Artun suhteessa rakastetaan toista juuri sellaisena omana outoutenaan kuin toinen on. He ottavat elämän vastaan päivä kerrallaan jakaen yhteisen kodin ja työpaikan.

Nyt suhteen vakiinnuttua Arttu etsii varmistusta Leenun pyyteettömään rakkauteen, eikä vielä vuosienkaan jälkeen ole päässyt epäilystä, että voiko Leenu oikeasti rakastaa hänen kaltaistaan "hökälettä"? Leenu puolestaan on tyytyväinen, sillä Artussa on se jokin, joka kolahtaa. Leenu on tullut miesten kanssa juttuun aina, mutta rakastuminen on ainutkertaista.