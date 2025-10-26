Telian mobiiliverkossa on häiriötä sunnuntaina.
Telian mobiiliverkossa on häiriöitä, tiedottaa yhtiö sivuillaan.
Yhtiö tiedotti asiasta kello 20.30 sunnuntai-iltana.
Osa puheluista ja mobiilidatasta saattaa toimia epävakaasti. Viankorjaustoimet ovat yhtiön mukaan käynnissä.
Telian viestintäpäällikkö Timo Launonen kertoo yhtiöllä olevan laitevika, joka vaikuttaa valtakunnallisesti, mutta vaikutukset näkyvät asiakkaiden päässä satunnaisesti.
– Ymmärtääkseni näkyy asiakkaille siten, että mobiiliverkossa voi pätkiä nettiyhteys ja voi ilmentyä hitautena, Launonen sanoo STT:lle.
Hieman ennen kello 22 yhtiö tiedotti, että verkkoon on tehty konfiguraatiomuutos verkkoyhteyksien parantamiseksi.
Kenttähuolto on lähetetty vaihtamaan vioittunutta runkoverkon laitetta.
Korjaustoimenpiteitä jatketaan.