Telian kiinteissä laajakaistaliittymissä on ongelmia pääkaupunkiseudulla.

Teleoperaattori Telian kiinteissä laajakaistaliittymissä on häiriöitä Uudellamaalla, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Telian viestinnästä tarkennetaan STT:lle, että häiriöitä ei ole kuitenkaan koko maakunnan alueella vaan pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä.



Häiriö vaikuttaa niin, että asiakas ei pääse nettiin laajakaistaliittymällään. Yhtiön viestinnästä kerrotaan, ettei vielä ole tiedossa, kuinka montaa asiakasta vika koskee. Kaikilla Uudenmaan alueen asiakkailla ongelmia ei ole.



Telia selvittää vian syytä.

Arvioitu korjausaika on puoli yhdeksältä illalla.