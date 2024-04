Tekoäly ryhtyy lukemaan Radio Novan uutiset – kuuntele uusien "juontajien" äänet

MTV Uutisten toimittamat radiouutiset päättyvät tällä viikolla. Niitä on viime vuosina tuotettu Bauer Median omistamille 11 kanavalle, joista suurin on Nova.

Korvaajaksi Bauer on päättänyt ottaa tekoälyn lukemat STT:n uutiset. Ensimmäinen keinoäänen toimittama lähetys kuullaan perjantaiaamuna 5. huhtikuuta.

MTV sai ennalta kuultavakseen uusien radioäänten lukemat esimerkkiuutiset. Aivan täydestä ihmisäänestä niiden tuottama puhe ei vielä mene, mutta tekniikka on harpponut eteenpäin siinä määrin, ettei eroa ohimennen kuultuna helpolla huomaisi.

Viilausta viime hetkiin

Itse uutiset ovat STT:n aitojen ihmistoimittajien kirjoittamia, ainoastaan lukijaääni on tietokoneen itsenäisesti tuottama. Aluksi tekoälyääniä on käytössä kaksi, mutta Bauerin viestintäpäällikkö Katja Nygårdin mukaan niitä on tulossa myöhemmin lisää.