Näin yläkoululaiset jo käyttävät ChatGPT:tä – tekoäly halutaan vahvemmin osaksi opetusta

Moni oppilas käyttää jo tekoälysovelluksia kuten ChatGPT:tä koulutehtävien tekemiseen, mutta usein vielä luvatta. Toisin on Meilahden yläasteella, jossa äidinkielentunneilla tekoäly on monesti sallittu apuri.

– Tekoäly on helpottanut aika paljon monessa asiassa, mutta ei minun tule käytettyä sitä oikein vapaa-ajalla, Svynarenko kertoo.

Nykyisin tehtävät voi hoitaa ChatGPT

Yleisesti teknologiasta ja sen muutoksista kiinnostunut Vauras on jo yli vuosikymmenen puhunut oppilaidensa kanssa tekoälystä.

– Mutta tekoälyn kielto ei ole järkevää. Olemme pyrkineet antamaan tehtäviä, joissa ei käytetä tekoälyä sekä sellaisia, joissa sen käyttö on sallittua. On myös tehtäviä, joissa harjoitellaan tekoälyn käyttöä, Vauras kertoo.

"Omat aivot ovat tekoälyä paremmat"

Yhdeksäsluokkalaiset kertovat äidinkielen olevan toistaiseksi ainoa oppiaine koulussa, jossa tekoälyä on käsitelty ja sen käyttöä suositeltu.

– Ruotsinopettajamme on sanonut, että kannattaisi yrittää mieluummin tehostaa kielivarastoa kuin käyttää Google Translatea, mutta ei kukaan ole suoraan sitä kieltänyt, Vanhatalo sanoo.

Vanhatalokin pitää hyödyllisempänä käyttää omia aivoja kuin tukeutua tekoälysovellukseen. Hän pitää kuitenkin hyödyllisenä sitä, että koulussakin on oppinut niiden käyttöä.

Valtakunnallisia oppimateriaaleja kehitetään

Mukana hankkeessa vuorovaikutusasiantuntijana on Oulun yliopiston yliopistonlehtori Jari Laru , jolla on pitkä kokemus opettajankoulutuksesta.

Hankkeen avulla on tarkoitus kehittää myös peruskoulussa annettavaa teknologiakasvatusta ottamaan tekoälyn toimintaperiaatteet nykyistä paremmin huomioon.

– Esimerkiksi sosiaalisen median sovellukset, Tiktok ja muut, perustuvat tekoälyyn. Siellä on erilaisia algoritmeja, jotka profiloivat meitä, millaisia olemme ja [luovat] suosittelujärjestelmiä, jotka esittelevät meille sisältöjä, että katso vielä tämä video. Tämän tyyppisistä asioista lasten ja nuorten tulisi olla tietoisia, Laru kertoo.

Tekoäly on osa tulevaisuutta

– Paljon puhutaan siitä, että PISA-tulosten laskiessa pitäisi keskittyä perustaitoihin, eikä ottaa liikaa digiä [käyttöön]. Se on tietysti hyvä, eikä ilman perustaitoja pysty tekemään edistyneempiäkään asioita.

– Mutta samanaikaisesti koulun on varauduttava siihen, minkälainen maailma on nyt ja mihin se on menossa.