Nainen väitti käyttäneensä tekoälyä pettäjän narauttamiseen – video kertoo huolestuttavasta ilmiöstä

TikTok-suosikki väitti narauttaneensa petollisen poikaystävänsä tekoälyn avulla. Mia Diolla , 22, on yli viisi miljoonaa seuraajaa videopalvelussa. Huhtikuussa julkaisemallaan videolla Dio kertoi narauttaneensa petollisen miehen tekoälyn avulla, kertoo New York Post .

"Tässä tekoäly juttelee tekoälylle" – video olikin pila

– Mielestäni ihmisten on paljon helpompaa pettää teknologian ja somen ansiosta, mahdollisuuksia on niin paljon. Kääntöpuoli on, että on paljon helpompi jäädä kiinni, hän kuvasi.