Asiantuntijoilta varoitus tekoälyn ydinongelmasta: "Edistystä täytyy jarruttaa, jos edistys on vastuutonta"

– Ihmiskeskeinen teknologia on tekniikkaa, jossa koko tekniikkaekosysteemi on linjassa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kanssa, kuvaa asiantuntija Shannon Vallor kirjan julkistamisesta kertovassa tiedotteessa .

– Sen vastakohta on tekniikka, joka on suunniteltu korvaamaan ihmiset, kilpailemaan heidän kanssaan tai vähentämään ihmisten arvoa verrattuna tekniikkaan, joka on suunniteltu tukemaan, voimauttamaan, rikastuttamaan ihmisiä ja tekemään heistä vahvempia.