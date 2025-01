Analyysi: Uusi Juttu aloitti – tällainen on hehkutetun mediatulokkaan avaus

Uusi mediatulokas, pelkästään verkossa toimiva Uusi Juttu on julkaissut ensimmäiset sisältönsä tänään.

Avauspäivänä 15. tammikuuta osoitteessa uusijuttu.fi sekä Uusi Juttu -mobiilisovelluksessa löytyy Uuden Jutun päätoimittajan, entisen Ylen toimittajan Olli Seurin kolumni journalismin tilasta sekä Sonia Zakin perusteellinen artikkeli lautamiesjärjestelmästä.

Uudesta Jutusta löytyy myös Puuro-niminen aamun uutiskooste, Pihvi-niminen ajankohtaisohjelma eli podcast, jossa jokaisena arkipäivänä poimitaan yksi tärkeä uutinen ja läpivalaistaan perusteellisesti, mistä se todella kertoo.

Esillä on myös neljäosainen podcast-sarja Uuden Jutun synnystä. Perinteistä uutisvirtaa Uusi Juttu ei julkaise lainkaan.

Kuvassa Uusi Juttu -median mobiilisovellus avauspäivänä.

Uuden Jutun lanseeraushetkellä viime keväänä median perustajat kertoivat, että perusteilla on uusi journalistinen media, jolla on tarkoitus – ilman klikkiotsikoita ja ilman mainoksia. Perustajat kyselivät tiuhaan sosiaalisessa mediassa seuraajiltaan, että mikä mediassa on vikana ja mitä pitäisi tehdä paremmin.

Ennakkorummutuksen ja suuren somehypen jälkeen sisältö tuntuu hieman vaatimattomalta.

Kuinka erottuu muista medioista?

Vielä ei ole selvää, miten uutuusmedia tulee eroamaan esimerkiksi hitaaseen journalismiin erikoistuneesta Long Playstä, Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä, Suomen Kuvalehdestä, Ilta-Sanomien ja Iltalehden maksullisista sisällöistä tai muista pidempää ja syvempää sisältöä eri muodoissa verkossa tarjoavista medioista.

Entäpä hinta? Uuden Jutun sisältöihin pääsee käsiksi 135 euron vuosimaksulla.

Vertaillaanpa hieman. Long Play maksaa 59 euroa vuodessa. Helsingin Sanomien digiversion eli näköislehdet sisältävän HS Digi+ -tilauksen saa tällä hetkellä tarjoushintaan 166,80 euroa per vuosi, normaali vuosihinta on 250,80 euroa.

Ilta-Sanomien IS Extra -sisältöjä pääsee kuluttamaan maksamalla 6,99 euroa kuukaudessa eli vuodessa hieman alle 84 eurolla. Iltalehden Iltalehti Plus -tilauksen hinta on sama.

Suomen Kuvalehden digipalvelun saa käyttöönsä tällä hetkellä tarjoushintaan 99 euroa vuodessa. Normaalihinta on 202,80 euroa per vuosi.

Toimituksessa monia tunnettuja nimiä

Uuden Jutun toimitukseen kuuluu parikymmentä toimittajaa, mukana useita tuttuja nimiä muista medioista.

Uunituoreeseen mediaan tekevät sisältöjä muun muassa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkönä työskennellyt Eeva Lehtimäki, Yleltä tutut Aliisa Ristmeri ja Jaakko Parkkinen, Helsingin Sanomissa uraa tehneet Minna Nalbantoglu ja Niko Vartiainen sekä useisiin eri medioihin kirjoittanut Oskari Onninen.

Uuden Jutun toimituspäällikkö on Long Play -verkkomediasta siirtynyt Sonja Saarikoski.

Lähtökohtaisesti on upeaa, että Suomeen perustetaan uusi media aikana, jolloin mediatalo toisensa perään tiedottaa muutosneuvotteluista.

Nähtäväksi jää, millaiseksi Uuden Jutun tarkoitus ja sisällöt lopulta muotoutuvat.

Artikkelia muokattu 15. tammikuuta 2025 kello 18.13: Lisätty selkeyden vuoksi otsikkoon analyysi-sana.