Tekikö Nuorten Leijonien valmennus virheen NHL-superlupauksen kohdalla? Petteri Sihvonen shokkitappiosta: "Hämmentävää"

– Kun Suomen peli meni jännittämiseksi, siitä tuli sellaista, mitä Kärpät on pelannut silloin, kun se on ollut heikoimmillaan. Ikään kuin ajatellaan, että peli tulee toisteisuuden kautta ilman, että on tunnetta mukana. Pelaajien täytyy ymmärtää, että heidän pitää pelata ihan pelitilanteiden rajoilla. On selvää, että tämän täytyy olla herättävä shokki jatkoa ajatellen. Hämmentävä tapahtuma ja osaltaan hyvin huolestuttava tappio, Sihvonen toteaa.