Jääkiekon SM-liigassa Kärpät painii tällä hetkellä melkoisten oman pään ongelman kanssa. Kärppien verkkoon nakutetaan nyt hurjaan tahtiin maaleja.

Kärppien tämän viikon saldo on tähän mennessä karua luettavaa. Lukko painoi sen nuottaan keskiviikon ottelussa peräti seitsemän maalia. KooKoo ylsi melkein samaan perjantaina, kun se haki mukaansa 6–3-voiton Oulusta.

– Maalin hinta meidän päähän on tällä hetkellä erittäin halpa, Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen myönsi perjantain pelin lehdistötilaisuudessa.

Kärppien maalilla on tapahtunut liikehdintää sen jälkeen, kun oululaisjoukkueen tähtivahti Niklas Rubin loukkaantui Porin vierasottelussa.

Nuori Visa Vedenpää, 20, aloitti keskiviikon Lukko-ottelun, kun taas Kärppien tuore veskarihankinta Felix Sandström kantoi torjuntavastuuta perjantain KooKoo-kamppailussa.

Sandströmin debyytti meni pahasti penkin alle, kun hän päästi useita helppoja maaleja selkänsä taakse.

MTV Urheilun studiossa nostettiin esiin suora kysymys: tekikö Kärpät virheen, kun se laittoi Sandströmin nopealla aikataululla tolppien väliin? Hän kun liittyi vasta keskiviikkona joukkueen mukaan.

– Jälkiviisaus on aina jälkiviisautta, mutta ehkä nyt olisi ollut vielä Vedenpään paikka pelata, MTV Urheilun liiga-asiantuntija Pekka Saravo pohti aiheeseen liittyen.

Kärppien päävalmentaja Karjalainen otti Sandströmin debyyttiin kantaa KooKoo-pelin lehdistötilaisuudessa.

– Felixillä oli haastava alku. Oli tietoinen riski, että laitoimme hänet maaliin, kun hän ei ollut vielä pelannut tälle kaudelle. Nyt tuli ensimmäinen ja hän ei ollut tyytyväinen omaan pelaamiseensa. Hän löysi heti ne asiat, joita pitää parantaa, Karjalainen totesi.

5:54 Lehdistötilaisuus: Kärpät – KooKoo

Kärpät on tällä hetkellä sarjassa sijalla 14, eli kolmanneksi viimeisenä. Sen urakka ei helpotu myöskään tänään lauantaina, kun ohjelmassa on vierasottelu alkukauden voimalaitosta eli Tapparaa vastaan.

MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo latasi varsin kovan heiton Kärppien näkymistä perjantain Hockey Night -studiolähetyksessä.

– Näen, että Kärpät on semmoinen joukkue, jolla on kauden aikana suurin mahdollisuus kehittyä, Saravo heitti.

– Se pitää saada käyntiin, kuului vaatimus perään.

Lisää aiheesta jutun yläreunan videolta.