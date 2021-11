Suuri kulutusjuhla Black Friday saapuu – ainakin nämä suomalaiset yritykset jättävät tarjouskisan väliin: "Emme halua tukea kansallista joukkopsykoosia"

Black Friday -ostospäivää vietetään vuonna 2021 perjantaina 26. marraskuuta. Vaikka Black Friday -ostospäivää vietetään perjantaina, alennukset ovat alkaneet monissa kaupoissa jo tämän viikon maanantaina tai jopa aiemmin. Black Week -nimitystä käytetäänkin koko tästä alennusviikosta, jota seuraava maanantai, vuonna 2021 siis 29.11., on sekin tarjouspäivä, nimeltään Cyber Monday.

Aihe on yritysten kannalta kuin kaksiteräinen miekka, koska samaan aikaan myynnin edistäminen on liiketoiminnan edellytys. Näin ei kuitenkaan haluta enää toimia hinnalla millä hyvänsä.

– Meidän mielestämme kaikkein epäekologisinta on heittää halpoja tuotteita ihmisille, koska silloin kuluttaminen nousee entistä korkeammalle, vaikkei ehkä tarve olisikaan, lisää Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth.

– Varusteleka ei halua tukea tällaista kansallista ”joukkopsykoosia” ja keinotekoisia, kaupallisia alennusmyyntejä. Black Fridaytä lietsotaan FOMOilmiöllä (fear of missing out), emmekä halua olla mukana siinä, sanoo Varustelekan toimitusjohtaja Jari Laine.

Kauppa kiinni, hinnanylennyksiä ja extralahjoituksia luonnolle

– Black Friday on kulutusjuhla, joka on lähtenyt Suomessa laukalle. Pelkään, että jatkuvat alennusmyynnit synnyttävät oravanpyörän, joka ennemminkin vahingoittaa alaa, Nyberg toteaa.

Makialla on pieniä jälleenmyyjiä ympäri maailmaa, ja heille Black Friday aiheuttaa Nybergin mukaan lähinnä hallaa.

– Tänä vuonna tulemme jakamaan 150 000 euroa lahjoituksia. Tällä hetkellä on menossa klubilaisten äänestys, jossa he päättävät ensi vuoden lahjoituskohteet, Ehrnrooth sanoo.

– Se on ennemminkin mukava yllätys klubilaisen saapuessa ostoksille.

Menneinä vuosina Varusteleka on tehnyt kampanjoita Black Fridaytä vastaan. Tälle vuodelle suunnitelmia ei jutun kirjoitushetkellä oltu vielä tehty, koska Laine kokee myös toistuvien ja suunniteltujen antikampanjoiden tukevan Black Fridaytä.

Palautetta sekä puolesta että vastaan

– Osa ihmisistä on sanonut, että on ihanaa, ettette ole tässä mukana. Toki liikkeissämme tulee myös jonkin verran ihmettelyä, miksei meillä ole alennuksia. Myyjämme tekevät hyvää työtä ja kertovat hienolla tavalla, miksi näin toimimme, Ehrnrooth kertoo.

Osa Makian jälleenmyyjistä myy merkin tuotteita alennusmyynneissä, vaikka Nybergin mukaan he eivät sitä suosittele.

– Kanta-asiakkailta tulee kiitosta, ettei lähdetä mukaan tähän kaupalliseen "sekoiluun". Totta kai joillain ihmisillä on odotuksia, että liikkeessä on alennuksia, koska muillakin on, Laine sanoo.