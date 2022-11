Verkkokauppajätti Amazonin perustajalta yllättävä Black Friday -säästövinkki: "Katso, mitä tapahtuu"

Bezosin CNN:n haastattelussa antama kommentti on kerännyt kritiikkiä, eikä vähiten siitä syystä, että hän on rakentanut omaisuutensa verkkokaupalla, jonka tarkoituksena on nimenomaan saada ihmiset kuluttamaan. Myös Amazon mainostaa verkkosivuillaan tämänkin Black Fridayn parhaita tarjouksia hyvin näkyvästi.