Pidä tämä tärkeä asia mielessä marraskuun aleryöpytyksessä – "Keksitään uusia sanontoja, juttuja ja nimiä"

Black Friday näkyy hänen mukaansa erityisesti urheilu- ja kuluttajaelektroniikkakaupassa. Näillä aloilla se on vienyt joulukuun myyntiä marraskuun puolelle. Joulumyynnin lisäksi on venytetty varsinaista Yhdysvalloista rantautunutta kampanjapäivää. Suomessakin aletuotteita markkinoidaan yksittäisen perjantain sijaan kokonainen viikko. Black Weekin jälkeen koittaa vielä Cyber Monday, joka on aina Black Friday -viikonlopun jälkeisenä maanantaina. Vuonna 2021 Cyber Monday on 29. marraskuuta.