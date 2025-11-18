Juuri nyt Avaa

Rikoskomisario Janne Saari kertoo, että tiedoilla on hankittu pääasiassa arvokasta elektroniikkaa, kuten matkapuhelimia, joita on toimitettu ainakin Italiaan ja Espanjaan.

Poliisi kertoo, että rikossarjan tutkinta on kesken ja kiinni otettu mies on tällä hetkellä tutkintavankeudessa. Poliisi kartoittaa mahdollisia rikoskumppaneita Suomesta ja ulkomailta.