Noin 30-vuotias mies on vangittu törkeästä maksuvälinepetoksesta epäiltynä.
Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessaan selvittäneensä pääkaupunkiseudulle keskittynyttä törkeiden maksuvälinepetosten rikosvyyhtiä.
Ihmiset eri puolelta Suomea ovat erehtyneet tunnistautumaan väärennetyille Suomi.fi-sivustolle pankkitunnuksillaan.
Tilit on kaapattu asianomaisten kirjauduttua sivustolle tekstiviestillä saamansa linkin kautta.
Poliisin mukaan yksittäiset asianomaiset ovat menettäneet kymmeniä tuhansia euroja. Kokonaisvahingon arvioidaan olevan satoja tuhansia euroja.
Rikoskomisario Janne Saari kertoo, että tiedoilla on hankittu pääasiassa arvokasta elektroniikkaa, kuten matkapuhelimia, joita on toimitettu ainakin Italiaan ja Espanjaan.
Kymmenien tuhansien arvosta omaisuutta
Poliisi on selvittänyt marraskuun alussa Suomeen saapuneen noin 30-vuotiaan ulkomaalaisen miehen liittymistä rikossarjaan. Mies otettiin kiinni Helsingissä sijaitsevasta asunosta.