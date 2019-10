IL: Paloittelumurhaaja Markus Pönkää epäillään laajasta petosrikosvyyhdistä – toiminnasta tehty useita rikosilmoituksia

Lehden mukaan Keskusrikospoliisi (KRP) on tutkinut eri maiden viranomaisten kanssa laajaa kansainvälistä petosrikoskokonaisuutta. Päätekijäksi epäillään paloittelusurmaaja Markus Pönkää, joka on syyllistynyt aikaisemminkin lukuisiin talousrikoksiin.

Poliisi epäilee, että Suomeen on saapunut EU-kansalaisia, jotka ovat Suomeen päästyään rekisteröityneet maistraatissa ja avanneet itselleen suomalaisen pankkitilin, jonka he ovat myöhemmin luovuttaneet eteenpäin. Tilitietojen lisäksi myös suomalaiset henkilötiedot on luovutettu rikolliseen toimintaan.