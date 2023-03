Nettikirppishuijarit saivat nyhdettyä suomalaisilta yli 40 000 euroa – Poliisi: "Toiminta on ollut erittäin ammattimaista"

Oulun poliisilaitos on saamassa valmiiksi laajan verkkopetosvyyhden, joka käsittää asianimikkeinä 19 petosta, yhden törkeän petoksen, yhden petoksen yrityksen sekä kuusi identiteettivarkautta. Teot ovat tapahtuneet ympäri Suomea vuoden 2022 maalis- ja kesäkuun välillä.

Huijarit operoivat tunnetuilla sivustoilla

"Toiminta on ollut erittäin ammattimaista"

Poliisin mukaan rikosasiassa johtoasemassa ollut pääepäilty, joka hyötyi rikoksista eniten, on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Poliisi epäilee, että rahaliikenteen hoitamiseen ja muun muassa myynti-ilmoitusten tekemiseen osallistui seitsemän muuta henkilöä. He ovat olleet kiinniotettuina tai pidätettyinä asiaan liittyen.

Poliisin näkemyksen mukaan toiminta on ollut erittäin ammattimaista.

Toinenkin tutkinta käynnissä

Oulun poliisilaitoksen Kajaanin-tutkintayksikössä on kesken toinenkin laaja esitutkintakokonaisuus, jossa on sama tekotapa mutta eri pääepäilty. Kyseinen kokonaisuus käsittää yhteensä 32 rikosta, joista suurin osa on petoksia.