Poliisi tutkii laajaa petosrikoskokonaisuutta – uhreja houkuteltu kryptosijoittajiksi, rikoshyötyä yritetty saada jopa yli 600 000 euroa

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare kertoo epäillyn olleen vangittuna useamman viikon useista petos- ja rahanpesurikoksista. Tutkinnan edetessä uusia uhreja on ilmennyt lisää.

Uhreille uskoteltiin, että kyseessä on yritystoimintaan perustuva sijoittaminen, jossa on mahdollisuus ansaita huomattavia tuloja ilman riskejä.

Tosiasiallisesti pääepäilty on ottanut uhrien nimissä lainoja eri rahoitusyhtiöiltä. Epäillyt rikokset toteutettiin vuoden 2022 syyskuun ja vuoden 2023 helmikuun välisenä aikana.

– Tällä hetkellä tiedossamme oleva yhteisvahinko on noin 200 000 euroa, mutta rikoshyötyä on yritetty saada jopa yli 600 000 euroa, Springare kertoo.

Toiminta suunnitelmallista

Esitutkinnan mukaan epäilty on toteuttanut teot erittäin suunnitelmallisesti ja suurimmalta osin häivyttänyt sekä kätkenyt rikoksilla saamansa varat.

– Samainen epäilty on käyttänyt myös toista tekotapaa, missä hän on ehdottanut ulkomaalaistaustaisille taksinkuljettajille parempaa ansaintamahdollisuutta. Tällä tavalla erehdyttäen hän on saanut haltuunsa uhrien henkilötietoja ja hakenut lainoja heidän nimissään, sanoo Springare.