Espanjasta huijattiin puhelimitse suomalaisvanhuksilta satoja tuhansia – poliisi ja pankit pelastivat uhreille suursumman takaisin

Keskusrikospoliisi on kesästä 2023 lähtien selvittänyt laajaa petossarjaa yhdessä muiden poliisilaitosten kanssa. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan. Rikoksissa oli kyse siitä, että uhreihin oltiin yhteydessä puhelimitse ja heitä taivuteltiin virusuhkaan vedoten siirtämään rahaa väitetyille turvatileille. Poliisin mukaan todellisuudessa rahat päätyivät epäiltyjen hallinnoimille pankkitileille.

Nyt valmistuneen esitutkinnan perusteella 13 henkilöä epäillään muun muassa törkeistä petoksista, törkeästä rahanpesusta, petoksista ja petoksen yrityksistä. Valtaosa epäillyistä on suomalaisia, mutta joukossa on myös muutamia muiden maiden kansalaisia. Esitutkinnan aikana Keskusrikospoliisi on tehnyt tiivistä kansainvälistä yhteistyötä eri maiden oikeus- ja poliisiviranomaisten kanssa.

Esitutkinnan aikana kymmenkunta henkilöä on ollut vangittuna. Tutkinnassa ilmeni, että epäillyt toteuttivat rikoksia pääosin Espanjasta käsin. Espanjan poliisiviranomaiset pidättivät Suomen pyynnöstä osan epäillyistä Aurinkorannikolla syksyllä 2023 ja keväällä 2024.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että ryhmän toiminta on ollut suunnitelmallista ja järjestäytynyttä. Tutkinnassa ilmi tulleiden tietojen perusteella samaan ryhmään kuuluvia henkilöitä on voitu yhdistää myös muihin maihin kohdistettuihin vastaaviin tekoihin.

– Tekijät ovat Espanjasta käsin soittaneet pääosin suomenkielisiä huijauspuheluita, jotka on pyritty kohdistamaan nimenomaisesti iäkkäämpiin henkilöihin. Puhelut ovat näyttäneet tulevan suomalaisesta suuntanumerosta. Huijauspuhelut ovat noudattaneet tiettyä käsikirjoitusta, jossa uhria on ohjattu siirtämään rahaa tuntemattomalle tilille. Uhrien on väitetty muun muassa joutuneen virushyökkäyksen kohteeksi, kertoo tutkinnan yleisjohtaja, Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Janne Takkunen.

Petossarjaan liittyviä uhreja on tunnistettu noin seitsemänkymmentä. Esitutkinnan perusteella uhrit ovat menettäneet yhteensä yli 320 000 euroa. Petoksien avulla hankittua rahaa tekijät siirsivät eri pankkitilien kautta Suomessa ja ulkomailla. Esitutkinnassa ilmeni myös käteisen rahan kuljettamista Suomesta Espanjaan.

Osassa tapauksista pankit, paikallispoliisi sekä Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus ovat yhteistyöllään pystyneet estämään lähes 385 000 euron siirtymisen epäiltyjen käyttämille tileille, tai omaisuutta on saatu muutoin palautettua uhreille. Tavoiteltu rikoshyöty on ollut yhteensä 704 000 euroa.

Kokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Muista suojata pankkitunnuksesi

Tietoverkkoavusteiset petokset kehittyvät yhä ammattimaisempaan suuntaan. Poliisi haluaa muistuttaa, että pankkitunnuksia ei tule luovuttaa puhelun, tekstiviestin tai sähköpostin välityksellä. Myöskään rahaa ei tule siirtää tuntemattomalle tilille sovelluksen, linkin tai muun ohjeistuksen kautta. Poliisi neuvoo ihmisiä olemaan luovuttamatta pankkitunnuksia ulkopuoliselle minkään syyn perusteella, sillä huijausyrityksissä käytetyt selitykset vaihtelevat.

Poliisi neuvoo petoksen uhreja olemaan välittömästi yhteydessä omaan pankkiisi tapahtuneesta. Tee tämän jälkeen asiasta rikosilmoitus poliisille.

Lue lisää: Lahden ampumatapauksen seitsemän kiinniotettua vapautettu