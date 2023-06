Parikymppinen mies kalasteli verkkopankkitunnuksia, tutkinnassa yli 400 petosta – uhreina etenkin S-pankin asiakkaat

Epäilty, noin 20-vuotia mies, on ollut vangittuna joulukuusta lähtien. Vyyhti kytkeytyy laajempaan rikosilmiöön, johon liittyen suomalaiset ovat viime vuosina menettäneet miljoonia euroja.

Esitutkinnan mukaan epäilty on kohdistanut tietojenkalastelua pääosin S-pankin asiakkaisiin vuonna 2022. Poliisin tietojen mukaan uhreille on koitunut teoista yhteensä yli miljoonan euron menetykset.

– Kyse on valepankkisivustojen avulla toteutetuista tietojenkalastelupankkipetoksista. Puhumme tapauksista, jollaisia on ollut esilläkin, ettei esimerkiksi tekstiviestilinkkien kautta tulisi kirjautua verkkopankkeihin, kertoo rikoskomisario Matti Airaksinen Keskusrikospoliisista.

Kaikki kokonaisuudessa selvitetyt rikokset on toteutettu samankaltaisesti ja pääasiassa ulkomailta käsin.

Lue myös: Uusi huijaus leviää Facebookissa: Pohjoissavolaiselta naiselta vietiin yli 150 000 euroa

Uhrit on saatu vierailemaan oikeaa verkkopankkia muistuttavilla valepankkisivustoilla lähettämällä tekstiviestillä linkki sivustoon. Tekstiviestit on tehty siten, että ne ovat näyttäneet pankin lähettämiltä.

Viesteissä on luotu kiireen tuntua ja kerrottu uhrille, miksi verkkopankkiin pitäisi kirjautua nopeasti linkin kautta. Uhri on syöttänyt verkkopankkitunnuksensa valesivustolle, ja epäilty on saanut haltuunsa uhrin pankkitunnukset.