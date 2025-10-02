Poika oli tuomittu käräjäoikeudessa alle kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Helsingin hovioikeus hylkäsi torstaina yhden syytetyn syytteet jutussa, jossa poikaporukka teki nuorelle poikkeuksellisen nöyryyttävää seksuaalista väkivaltaa sosiaalisen median kautta. Tapaus tuli poliisin tietoon lokakuussa 2022, kun yksi videoista levisi laajalle joukolle koulussa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomion mukaan teinipojat olivat luoneet Snapchattiin valetilit. Tileillä he ottivat yhteyttä uhriin ja erehdyttivät tämän luulemaan, että tämä keskusteli ikäisensä tytön kanssa.

Oikeuden mukaan pojat pyysivät uhrilta kuvia ja videoita, joissa tämä on alasti ja tekee itselleen erilaisia seksuaalisia ja poikkeuksellisen vastenmielisiä tekoja. Kuvia ja videoita löytyi kaikkiaan yli sata.

– Videoista voidaan päätellä, että asianomistajalta on asteittain pyydetty yhä rajumpaa ja nöyryyttävämpää materiaalia, käräjäoikeuden julkisessa selosteessa sanottiin.

Käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden kesäkuussa neljä tekoaikaan 15–16-vuotiasta poikaa alle kahden vuoden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Naureskeli muiden kanssa

Hovioikeus päätyi vapauttamaan syytteistä yhden, nyt 19-vuotiaan nuoren, joka oikeuden mukaan oli mukana Snapchat-ryhmässä.

– Kukaan kanssavastaajista ei ole kertonut, että (hän) olisi konkreettisesti osallistunut syytteessä kuvattuun menettelyyn eli valeprofiilien luomiseen, kuva- ja videomateriaalia koskevien pyyntöjen esittämiseen tai asianomistajalle lähetettyjen viestien kirjoittamiseen, hovioikeus toteaa.

Nuori oli ollut paikalla tilanteissa, joissa uhrilta oli pyydetty kuvamateriaalia ja naureskellut sille yhdessä muiden kanssa. Tietoisuus ja hyväksyvä suhtautuminen rikokseen ei kuitenkaan merkitse konkreettista osallisuutta siihen, tuomiossa sanotaan.

Yhä useammin nuorten tekemissä rikoksissa on mukana videointia. Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo, mitä nuorten väkivaltavideoilla tavoitellaan ja miksi he niitä levittävät.