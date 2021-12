Tehy: HUS rikkoo lakia, jos hoitajien koronalisät perutaan – "Emme pysty takaamaan työrauhan säilymistä"

Neuvotteluaikaa ei löytynyt

Tehyn mukaan yksiköissä on ollut vajausta henkilöstöresursseissa useita kymmeniä prosentteja. Vajaus on ollut pitkäkestoista, jopa yli vuoden kestävää.

Tehy kertoo HUSin hallitukselle lähettämässään kirjeessä, että se on lähettänyt 10. joulukuuta Mäkijärvelle asiaan liittyvän neuvottelupyynnön, johon ammattijärjestö ei kuitenkaan ole saanut vastausta mielestään kohtuullisessa ajassa. Tämän vuoksi Tehy on lähestynyt suoraan HUSin hallitusta.

Ammattijärjestö toteaa, että yksikkökohtaiset päätökset [tehtävälisät] on tehty HUSin hallintosäännön ja toimintaohjeen mukaisesti.

Videolla tehohoitaja kertoo, minkälaista työ korona-aikana on ollut.

Tavoitteena kriteereiden yhdenmukaistaminen

Markku Mäkijärvi viestitti viikko sitten MTV Uutisille, että jo maksettuja lisiä ei peritä takaisin, mutta tulevia lisiä on tarkoitus käsitellä HUSin hallituksessa maanantaina 20. joulukuuta.

Tehyn kirjeessä HUSin jäsenille todetaan, että Mäkijärvi on mediakommenteissaan perustellut lisien uudelleen käsittelyä henkilöstön yhdenvertaisella kohtelulla.

Lisäksi Mäkijärvi on vedonnut antamaansa yleispäätökseen, jonka mukaisia yksikkökohtaiset päätökset eivät hänen mielestään ole.

"Lainvastaisia toimia"

Tehy on teetättänyt juristeillaan oikeudellisen arvion tilanteesta.

Ammattijärjestön arvion mukaan päätösten mahdollinen peruminen on lainvastaista.

Tehyn kannan mukaan yleispäätöksen maksuperuste on koronapandemiasta johtuva lisätyön tarve. Muiden päätösten maksuperuste on kyseessä olevissa yksiköissä ollut resurssipula, joka on aiheutunut muun muassa työntekijöiden irtisanoutumisista.