Tehyn Rytkönen ei luota, että kiireellinen hoito turvataan kesäksi pääkaupunkiseudulla – Hus eri mieltä

– Tilanne on todella huolestuttava ja pelottava, Rytkönen toteaa Asian ytimessä -ohjelmassa.

Sydänlapsipotilaita lähetetään Tanskaan

Renholmin mukaan Husissa on haasteellinen tilanne tällä hetkellä tietyissä Meilahden kampuksen alueella olevissa leikkaussaleissa sekä tietyillä kolmivuorotyötä tekevillä osastoilla. Hänen mukaansa Husissa on noin 300 hoitajan vaje.

Leikkaussalihoitajista on tällä hetkellä niin suuri pula, että lapsia, jotka ovat sydänpotilaita, lähetetään hoidettavaksi Tanskaan.

– Se on kansallinen häpeä. Tämä on häpeällistä, että Suomi on tällaisessa tilanteessa, että päättäjät ja työnantajat antaa tällaista tapahtua, Rytkönen kritisoi.